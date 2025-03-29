"Атлетико" потерял очки в матче с "Эспаньолом"

Гости вышли вперед на 38-й минуте благодаря голу защитника Сесара Аспиликуэты. Нападающий Хавьер Пуадо реализовал пенальти на 71-й минуте и принес хозяевам ничью.

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Таким образом безвыигрышная серия команды Диего Симеоне достигла трех матчей.

Чемпионат Испании

29 тур

Голы: Пуадо, 71 (пен) - Аспиликуэта, 38.

"Эспаньол": Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес, Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас, Фернандес.

"Атлетико": Облак, Аспиликуэта, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Лино, Галлахер, Барриос, Симеоне, Серлот, Гризманн.