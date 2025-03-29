Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Сент‑Этьеном»

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 27‑го тура чемпионата Франции против «Сент‑Этьена».

Игра пройдет в Сент‑Этьене и начнется в 21:00. Сафонов сыграет впервые с 8 марта, тогда голкипер принял участие в матче с «Ренном» (4:1).

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Люка Эрнандес, Лукас Бералдо, Вильян Пачо, Уоррен Заир‑Эмери, Жоау Невеш, Фабиан Руис (капитан), Десир Дуэ, Хвича Кварацхелия, Гонсалу Рамуш, Брэдли Барколя.

«ПСЖ» с 68 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Команда Луиса Энрике в субботу может досрочно стать чемпионом страны.