«Ювентус» обыграл «Дженоа» в дебютном матче под руководством Тудора

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 30‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0. На 25‑й минуте единственный гол забил Кенан Йылдыз.

«Ювентус» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Игора Тудора. Специалист сменил в должности Тиаго Мотту, который был отправлен в отставку 23 марта.

Туринская команда набрала 55 очков и идет пятой в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (35 очков) занимает 12‑е место.

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