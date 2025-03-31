Анчелотти: у Мбаппе есть возможность добиться того же, что и Роналду в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе может добиться того же, что и португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», в стане «сливочных».

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«Станет ли Мбаппе лучшим в истории? Это сложно. Что я могу посоветовать Мбаппе, так это добиться того, чего Криштиану добился в «Реале». У него есть такая возможность. Это значит, что он станет такой же легендой, как Криштиану», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее Мбаппе забил 33-й гол в нынешнем сезоне и догнал звёздного португальца Криштиану Роналду и нидерландского экс-форварда Руда ван Нистелроя по голам в первом сезоне за мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе перешёл в «Королевский клуб» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 160 млн.