«Манчестер Сити» установил уникальное достижение в Кубке Англии

Футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал в семи сезонах подряд, сообщает Squawka.

Вчера, 30 марта, в матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут». Команды играли на стадионе «Виталити» (Борнмут, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

В полуфинале турнира «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале между собой встретятся «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.