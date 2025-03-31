Вратарь «Динамо»: удивило, что Бителло не извинился перед командой

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев заявил, что удивлен, что полузащитник бело-голубых Бителло не извинился перед командой за опоздание на сбор и попытку спровоцировать свою продажу в Бразилию.

«Ну конечно, это удивило. Но ситуация прошла, живем и работаем дальше. Лично я поступил бы иначе», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

Бителло проводит второй сезон в составе «Динамо». В 2023 году он перебрался в московский клуб из «Гремио» за 10 млн евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ на его счету 2 гола и 10 голевых передач в 19 встречах. Бразилец — лучший ассистент чемпионата.

Лунев перебрался в «Динамо» летом 2024 года. В текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ. Трижды становился чемпионом России в составе «Зенита». Провел 2 года в составе «Байера».