"Зенит" обошел "Спартак" и поднялся на второе место в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" дома со счетом 4:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялись на второе место турнирной таблицы, обойдя московский "Спартак". Встреча "Зенита" и "Рубина" прошла на "Газпром-Арене".

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В составе победителей голы забили Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник "Рубина" Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В конце первого тайма полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил повреждение левой руки и не смог продолжить игру, после перерыва его заменил колумбиец Матео Кассьерра. 18 августа 2024 года Глушенков получил перелом правой руки в матче пятого тура РПЛ против подмосковных "Химок" (1:1). Игрок перенес операцию и не выходил на поле один месяц. В октябре Глушенков получил повреждение в матче Фонбет - Кубка России против тольяттинского "Акрона" (5:1) и пропустил около полутора месяцев. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 играх, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи.

"Зенит" вышел на второе место, набрав 46 очков. Петербуржцы обошли "Спартак", который ранее в воскресенье на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0) и занимает третью строчку с 44 очками. Лидером РПЛ является "Краснодар" (49 очков). "Рубин" с 32 очками занимает седьмое место.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 5 апреля, "Рубин" в этот же день проведет гостевой матч с самарскими "Крыльями Советов".