Нападающий «Ахмата» интересен клубам Лиги 1

Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев может перейти в клуб из французской Лиги 1. По информации «СЭ», две команды из середины таблицы проявляют к игроку интерес.

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В текущем розыгрыше РПЛ на счету Садулаева 3 гола и 3 голевых передачи в 20 встречах. В июне он дебютировал за сборную России.

Лечи может стать 4-м россиянином, выступающим во Франции. Россию уже представляют голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, а также хавбеки Александр Головин из «Монако» и Далер Кузяев из «Гавра».

Ранее сообщалось, что интерес к Садулаеву проявляет «Зенит». Петербуржцы рассчитывали подписать нападающего летом, когда истечет его соглашение с «Ахматом».