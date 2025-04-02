Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий по итогам проигранного манкунианцами выездного матча 30-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).

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«Ранний гол позволил им сыграть в тот футбол, в который они хотели. Мы часто оказывались в последней трети поля, но нам не хватало мастерства. Думаю, нам ещё и не повезло, что не реализовали свои моменты», — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

Единственный гол в матче «Ноттингем Форест» — «МЮ» забил на пятой минуте игры нападающий «лесников» Энтони Эланга. «Красные дьяволы» с 37 очками в 30 играх занимают в турнирной таблице АПЛ 13-ю строчку, «Ноттингем Форест» с 57 очками в 30 матчах находится на третьем месте.