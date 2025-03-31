Кокорин установил антирекорд по штрафам ПДД с блатными номерами

Российский футболист, игрок кипрского «Ариса» Александр Кокорин с 2021 года более 1,5 тысяч раз нарушил правила дорожного движения — его оштрафовали в общей сложности на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, форвард живет на Кипре, однако часто бывает в Москве. Там он регулярно нарушает правила на своем BMW M5 CS — за день спортсмен может совершить больше 10 нарушений. Кокорина ловили на серьезных превышениях скорости, с телефоном за рулем, с не пристегнутым ремнем безопасности, на остановке в неположенных местах. Кроме того, на одном из снимков футболист, двигаясь со скоростью в 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч, показывает неприличный жест в камеру.

Кокорин купил свой автомобиль в 2021 году. С тех пор на BMW с «блатными» номерами «ВОР» пришло 1511 штрафов — на 1 млн 618 тысяч рублей. При этом футболист быстро их оплачивает.

Shot отмечает, что также у Кокорина есть Porche Macan Turbo с номерами «ХАМ», а также китайский автомобиль Lixiang L9 2024 года. На него футболист поставил номера с цифрами «009» — поскольку играет под номером «9». На этих машинах форвард ездит реже, однако штрафы на них тоже имеются — около 40.