Вратарь «Брюне» получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку

Вратарь «Брюне» Ян де Бур получил 4 упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку.

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Норвежский клуб обыграл «Буде-Глимт» (1:0) в 1-м туре национального чемпионата.

В дебютном матче за новый клуб голкипер сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры.