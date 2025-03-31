Вратарь «Брюне» получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку

Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва
Вратарь «Брюне» Ян де Бур получил 4 упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку.
Норвежский клуб обыграл «Буде-Глимт» (1:0) в 1-м туре национального чемпионата.
В дебютном матче за новый клуб голкипер сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры.
«Ян де Бур был признан лучшим игроком «Брюне» в матче против «Буде-Глимт» и отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали 4 упаковки яиц от Steinsland & Co 🚜🥚🍳», – говорится в сообщении «Брюне» в соцсетях.