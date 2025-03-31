РПЛ сообщила о заключении договора с новым поставщиком мячей

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что у футбольной организации появится технический спонсор, который будет поставлять мячи.

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"У нас заключен договор с [новым поставщиком мячей], мы об этом объявим. У нас впервые появится технический спонсор — будут новые мячи. Мы сделаем отдельную презентацию", - приводит слова Алаева "РИА Новости".

В Российской Премьер-Лиге с сезона-2017/18 используются мячи американской компании Nike, однако она в июне 2022 года объявила о полном уходе с российского рынка.

В текущем сезоне первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (49 очков), на второй строчке располагается петербургский "Зенит" (46 очков), тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (44 очка).