Вратарь «Ахмата» Шелия предложил взять его в «Спартак»

Вратарь грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия ответил на вопрос об игре в матчах против московского "Спартака".

— Стереотип "Спартака" — что ты проводишь матчи жизни с ними. Как это изменить?

— Взять меня в "Спартак" (смеётся)!

Вратарь Гиорги Шелия выступает в составе грозненского "Ахмата" с августа 2020 года. Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего футболиста в 400 тысяч евро.