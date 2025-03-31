Вратарь "Ахмата" Шелия предложил взять его в "Спартак"
Вратарь грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия ответил на вопрос об игре в матчах против московского "Спартака".
— Стереотип "Спартака" — что ты проводишь матчи жизни с ними. Как это изменить?
— Взять меня в "Спартак" (смеётся)!
Вратарь Гиорги Шелия выступает в составе грозненского "Ахмата" с августа 2020 года. Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего футболиста в 400 тысяч евро.