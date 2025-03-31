Алаев видит дополнительные сигналы к допуску российских футбольных клубов

Ситуация с возвращением российских футбольных клубов и сборных на международную арену начинает меняться, о чем свидетельствуют публикации в британских СМИ. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

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Ранее британская газета Independent со ссылкой на источники сообщила, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы вернуть Россию в футбол", и в числе футбольных руководителей есть люди, готовые сделать это "хоть завтра".

"Я первым сказал о том, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то упоминал, что вижу определенные сигналы и индикаторы, - сказал Алаев. - О них я и говорил - интервью Александера Чеферина, речи представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции. Сейчас я вижу дополнительные сигналы к этому. Сообщения в СМИ? Учитывая, что это уважаемый источник, да, это дополнительный индикатор того, что ситуация меняется".

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях. Сборная России располагается на 34-м месте в рейтинге ФИФА. После отстранения от международных турниров подопечные Валерия Карпина не проиграли ни одного товарищеского матча.