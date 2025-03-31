КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матчем с «Рубином»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра состоялась на минувших выходных и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

© Чемпионат.com