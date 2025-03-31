КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матчем с «Рубином»
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Игра состоялась на минувших выходных и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.
- «У «Зенита» рассмотрим задержку выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча с «Рубином». И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, пятнадцатое нарушение в сезоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.