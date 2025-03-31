КДК РФС рассмотрит поведение экс-тренера «Факела» в матче с «Краснодаром»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение бывшего главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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«В матче «Краснодар» — «Факел» рассмотрим факт, что Пятибратов не пришел на послематчевое флеш-интервью. Также рассмотрим его выход за пределы технической зоны, это восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).