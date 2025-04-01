Источник: "Спартак" интересуется защитником "Рубина" Рожковым

Защитник "Рубина" Илья Рожков интересен московскому "Спартаку". По информации источника, Илья Рожков присутствует в списках московского "Спартака" и является одним из кандидатов на усиление позиции в летнее трансферное окно.

© ФК "Рубин"

В текущем сезоне Илья Рожков провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего защитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 22-х сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров чемпионата России с 44-мя набранными очками, "Рубин" занимает 8-е место в таблице с 32-мя очками.