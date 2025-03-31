Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что российская национальная команда может получить wild-card на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В этой жизни возможно все. Таких прецедентов по отстранению, как было с Россией, тоже не было», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.