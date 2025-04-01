Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о критике в свой адрес.

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— В комментариях экспертов и болельщиков часто встречаются такие фразы: да кого Карпин там тренирует и обыгрывает, любой бы справился со сборной. Ваше отношение к таким мнениям?

— Никакое. Ради бога, пусть говорят — сколько людей, столько и мнений, - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля этого года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В марте подопечные Валерия Карпина одержали две победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне сборная России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией. Также Валерий Карпин сообщил, что в этом году национальная команда России проведет товарищеский матч с Ираном.