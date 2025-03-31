Боярский сравнил экс-игроков «Зенита» с мушкетерами

«Радимову подошел бы Портос, а Аршавину – Д’Артаньян. Андрей стал интересным журналистом, он один из немногих, кто умеет разбирать матч». Боярский об экс-игроках «Зенита»
Михаил Боярский сравнил Андрея Аршавина и Владислава Радимова с мушкетерами.
Актер исполнял роль Д’Артаньяна в советском многосерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», снятом по роману Александра Дюма-отца.
«Если брать самые такие известные, то Радимову подошел бы Портос, а Аршавину – Д’Артаньян. Что касается Аршавина, настолько он стал интересным журналистом. Он один из немногих, кто умеет разбирать матч, и я всегда подробнейшим образом слежу за тем, как он разбирает поединки. Это очень профессионально, умно, коротко и конкретно. Замечательный журналист с таким очень подробным, точным пониманием ситуации, и он умеет об этом рассказать профессионально», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Боярский.