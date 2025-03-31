Боярский сравнил экс-игроков «Зенита» с мушкетерами

Михаил Боярский сравнил Андрея Аршавина и Владислава Радимова с мушкетерами.

© Sports.ru

Актер исполнял роль Д’Артаньяна в советском многосерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», снятом по роману Александра Дюма-отца.