Неймар «занервничал», отвечая на вопрос о тренере Жезуше в сборной Бразилии

Неймар не ответил на вопрос о возможном приходе Жорже Жезуша в сборную Бразилии.

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Ранее стало известно, что главный тренер «Аль-Хилаля» стал, вероятно, главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии после отставки Доривала Жуниора. Сообщалось, что тренер, у которого был конфликт с Неймаром, готов занять пост по окончании сезона.

На вопрос, как он относится к возможности назначения Жезуша в сборную, заданный в подкасте «Charla Podcast», Неймар «занервничал» и предпочел не отвечать, пишет Mundo Deportivo.

«Я не имею к этому никакого отношения. Я игрок, не впутывайте меня в это. Я пас», – сказал Неймар.

Бразильский нападающий вернулся в «Сантос» в январе после того, как Жезуш сказал, что не рассчитывает на него в «Аль-Хилале». Впоследствии Неймар сделал несколько резких заявлений, противоречащих словам тренера.