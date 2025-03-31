Нападающий «Спартака» ответил, сколько голов хочет забить до конца сезона

Футболист московского «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос, сколько голов он хотел бы забить до конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. В четырёх играх РПЛ Гарсия не забил ни одного мяча.

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— Сколько голов хочешь забить за «Спартак» в этом сезоне?

— Для меня главное — командная игра. Личных целей для себя не ставлю. Мы бьёмся за победу в чемпионате, за титул. Моя задача сделать всё, чтобы помочь команде. В том числе и голами, — приводит слова Гарсии «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».