Нападающий «Спартака» ответил, сколько голов хочет забить до конца сезона

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил, сколько голов хочет забить до конца сезона
Футболист московского «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос, сколько голов он хотел бы забить до конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. В четырёх играх РПЛ Гарсия не забил ни одного мяча.
— Сколько голов хочешь забить за «Спартак» в этом сезоне?
— Для меня главное — командная игра. Личных целей для себя не ставлю. Мы бьёмся за победу в чемпионате, за титул. Моя задача сделать всё, чтобы помочь команде. В том числе и голами, — приводит слова Гарсии «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».