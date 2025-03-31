Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Губерниев, которого обвинили в оскорблении патриотов России. Его слова приводит Sport24.

«На каждый роток не накинешь платок», — заявил журналист.

Он подчеркнул, что спокойно относится к критике, а также добавил, что любит Россию и отечественный спорт.

Ранее Губерниев заявил, что это право теннисистки Касаткиной — выбирать место жительства и страну, которую она представляет. Он счел низким называть спортсменку, решившую выступать за Австралию, предателем.

После этого пользователи сети пользователи сети начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес журналиста. Один из юзеров призвал признать Губерниева иноагентом, эту инициативу поддержали более 1000 человек, поставившие одобряющую реакцию на сообщение.