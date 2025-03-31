Комментатор Орлов рассказал об обратной связи после возвращения в эфир

Геннадий Орлов рассказал об обратной связи после возвращения в эфир.

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Вчера Орлов прокомментировал матч «Зенита» и «Рубина» (4:0) в рамках 22-го тура Мир РПЛ. В 2019-м его отстранили от комментирования футбола.

– Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки (смеется). То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж. У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!

Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.

Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.

– А футболисты, тренеры?

– Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся (улыбается).

– А разве нет?

– Пока это только разовая акция. А какое письмо сегодня получил от Курбана Бердыева! Он же в Азербайджане сейчас?

– Да. И что пишет Курбан Бекиевич?

– Вот некоторые строки из его сообщения: «Очень приятно было слышать ваш голос – голос комментатора, понимающего тонкости игры. Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Такие слова дорогого стоят.

Спасибо клубу за такое поздравление, подарок. Я же стоял на поле, две команды были рядом, футболисты аплодировали. Трогательно... А когда только подходил к стадиону, некоторые люди уже знали, что буду комментировать и кричали: «Гена, давай!» (смеется). Сарафанное радио сработало моментально. Ну вот так. Отработали игру. Что-то, думаю, у нас получилось, – сказал Орлов.