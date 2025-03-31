Сотрудник ФК «Кубань» спас жизнь человеку

Юрист краснодарской «Кубани» Дмитрий Апальков оказал неотложную помощь человеку, принимавшему пищу на фуд‑корте, сообщила пресс‑служба футбольного клуба.

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В воскресенье перед началом матча 5‑го тура второго этапа Второй Лиги А «Кубань» — «Волгарь» Апальков помог человеку на фуд‑корте. Мужчина подавился едой и начал задыхаться. Отмечается, что «Апальков медицинским приемом освободил горло от еды, тем самым спас человека от смерти».