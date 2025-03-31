Сотрудник «Кубани» спас жизнь человеку на фуд‑корте

Матч ТВ

Юрист краснодарской «Кубани» Дмитрий Апальков оказал неотложную помощь человеку, принимавшему пищу на фуд‑корте, сообщила пресс‑служба футбольного клуба.

Сотрудник ФК «Кубань» спас жизнь человеку
© ПФК «Кубань»

В воскресенье перед началом матча 5‑го тура второго этапа Второй Лиги А «Кубань» — «Волгарь» Апальков помог человеку на фуд‑корте. Мужчина подавился едой и начал задыхаться. Отмечается, что «Апальков медицинским приемом освободил горло от еды, тем самым спас человека от смерти».

— Профессиональный футбольный клуб «Кубань» благодарит Дмитрия за неравнодушие в сложившейся обстановке и необходимые качества при спасении человека! Рады, что даже в таких экстренных ситуациях есть люди, кто найдет верный выход! — говорится в сообщении.
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