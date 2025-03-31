Экс-президент «Локомотива» назвал человека, который наведет порядок в клубе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов призвал руководство клуба вернуть на пост главного тренера Юрия Семина. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«На них Семина не хватает, я думаю. Если позвать его, то он бы навел порядок. В этом составе он бы навел порядок буквально за две недели, я уверен в этом», — заявил Наумов.

77-летний Семин возглавлял московский «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.