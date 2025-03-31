Бышовец: ЦСКА может вклиниться в призовую тройку

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, что ЦСКА может попасть в призовую тройку.

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«Последние матчи говорят о том, что у ЦСКА есть потенциал и возможности. Предстоящая игра с «Динамо», в случае победы, дает основания, чтобы вклиниться в призовую тройку», — цитирует Бышовца Legalbet.

После 22-х туров ЦСКА идет на 5-м месте с 41-м очком. Отставание от 3-го места — 3 балла.

У ЦСКА ни одного поражения в 2025 году.

Бышовец работал со сборной России в 1998 году. Специалист завоевал Кубок России, возглавляя «Локомотив», в 2007 году.