Овчинников раскритиковал Мостового за слова о тренерах

«У Мостового курс лечения закончился, что ли? У него же все плохие. Работал ли он хоть день тренером? Я тоже могу врачом поработать, учитывая мои заболевания». Валерий Овчинников об Александре
Валерий Овчинников раскритиковал Александра Мостового за слова о тренерах.
Ранее бывший полузащитник сборной России назвал главного тренера ЦСКА Марко Николича «нефутбольным человеком».
«У Мостового курс лечения закончился, что ли? У Мостового вообще кто-то нормальный есть? У него же все плохие. Он лезет во все дырки, везде говорит то, что моментально печатается. Создавать рекламу Мостовому я помогать не хочу. Пускай заплатит, тогда помогу. Есть большая разница между профессией футболиста и тренера. Работал ли Мостовой хоть день тренером? Я тоже могу врачом поработать тогда, если учитывать мой возраст и количество заболеваний. Где Николич и где Мостовой. Абсурд просто такое говорить. Пусть Мостовой возьмет команду Второй лиги, ворвется в Первую лигу, потом попадет в РПЛ. Вот тогда у него появится биография. Тогда может давать всем советы и рекомендации, но не раньше. Он играл в футбол, но он уже давно бутсы на гвоздик повесил, сейчас может только каждый день от пыли протирать», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива» Овчинников.