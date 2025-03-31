Эдуард Сперцян может перейти в «Интер».

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Как сообщает «РБ Спорт», миланский клуб уже давно следит за игрой полузащитника «Краснодара» и планирует сделать предложение о трансфере летом.

Отмечается, что руководство «нерадзурри» советовалось по поводу трансфера с хавбеком Генрихом Мхитаряном. 36-летний футболист порекомендовал клубу подписать его бывшего партнера по сборной Армении.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 20 матчей, отличившись 7 голами и 4 ассистами.