Названо условие, при котором «Краснодар» станет чемпионом

Матч против «Зенита» станет для «Краснодара» ключевым в борьбе за чемпионство. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист этих команд Максим Деменко.

«Пока рано загадывать. Мне кажется, тура за три до конца будет что-то ясно. Конечно, очень важной для «Краснодара» будет игра с «Зенитом» — вот от нее можно будет отталкиваться. Если отрыв от «Зенита» будет шесть очков, уже можно будет всерьез говорить о чемпионских перспективах «Краснодара». Если «Зенит» проиграет, то «Краснодар» будет чемпионом, если потом не потеряет очки. Этот матч станет ключевым. После него останется шесть туров, игроки «Краснодара» будут максимально мотивированными, и команда вряд ли упустит золото», — считает Деменко.

Накануне «Краснодар» разгромил «Факел» 5:0 и упрочил лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Зенит», в свою очередь, одержал крупную победу над «Рубином» 4:0 и вышел на второе место, отставая от «быков» на три балла. Замыкает тройку «Спартак», потерявший очки в матче с «Ахматом» (0:0) и набравший на данный момент 44 балла.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге в рамках 24-го тура РПЛ. Игра состоится 13 апреля.