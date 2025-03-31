Уэйн Руни может получить штраф за мочеиспускание в общественном месте.

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Экс-капитана сборной Англии и нападающего «Манчестер Юнайтед» заметили справляющим нужду на стену в Лондоне.

Это случилось ночью, которую Руни с компанией друзей провел в двух лондонских барах. События ночи, включая этот инцидент, попали на снимки.

Мочеиспускание в общественных местах может считаться преступлением в Великобритании и повлечь за собой штрафы или даже судебное преследование. Городской совет Вестминстера, где Руни был заснят на камеру, выписывает штрафы в размере 1000 фунтов за публичное мочеиспускание.

Однако полиция сообщила, что никаких жалоб на поведение экс-тренера «Плимута» не поступало.

Вместе с тем это не первый подобный случай – в 2013 году Руни сфотографировали, когда он, по-видимому, справлял нужду у мусорного бака на улице Далтон в Манчестере.