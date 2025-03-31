Марцел Личка сравнил российское и чешское пиво.

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– Не пью пиво каждый день, но когда прихожу на хороший ужин, могу себе позволить два стаканчика по 0,3. Выпивать много не люблю.

– Не хватает настоящего чешского пива в России?

– Когда его нет, не пью. Иногда можно выпить одну Stella Artois или Krusovice, но предпочитаю «Пльзень» – его могу два.

– Русское пиво не сравнится с чешским?

– Вообще нет. Я не специалист, но в русском пиве иногда бывает много газов. Когда пьешь хорошее пиво, потом не болит голова, когда выпил много, – сказал главный тренер «Динамо».