Личка считает, что российское пиво не сравнится с чешским: «Вообще нет. Когда пьешь много хорошего пива, потом не болит голова»
Марцел Личка сравнил российское и чешское пиво.
– Не пью пиво каждый день, но когда прихожу на хороший ужин, могу себе позволить два стаканчика по 0,3. Выпивать много не люблю.
– Не хватает настоящего чешского пива в России?
– Когда его нет, не пью. Иногда можно выпить одну Stella Artois или Krusovice, но предпочитаю «Пльзень» – его могу два.
– Русское пиво не сравнится с чешским?
– Вообще нет. Я не специалист, но в русском пиве иногда бывает много газов. Когда пьешь хорошее пиво, потом не болит голова, когда выпил много, – сказал главный тренер «Динамо».