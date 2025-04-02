Итоги выступлений российских футболистов в марте 2025, Миранчук, Сафонов, Головин, Захарян, Чалов, Кокорин, Оздоев, Хайкин, Шапи

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Кокорин и Онугха мегарезультативны, а у Головина и Захаряна проблемы с травмами.

Итоги марта для россиян за границей
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Март прошёл для российских футболистов за границей по-разному. Матвей Сафонов находится в шаге от золота Лиги 1 и стал ближе к победе в Лиге чемпионов. А вот Алексей Миранчук пока что испытывает проблемы с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. У Александра Головина и Арсена Захаряна другие проблемы: они по-прежнему страдают из-за травм. Рассказываем об итогах месяца для наших легионеров.

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

В марте Сафонов вместе с «ПСЖ» пережил эпичное противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы разобрались с «Ливерпулем» (первая игра – 0:1, вторая – 1:0 и 4:1 в серии пенальти). Правда, Матвей оба матча провёл на скамейке.

Зато 26-летний голкипер дважды вышел на поле в Лиге 1: с «Ренном» (4:1) и «Сент-Этьеном» (6:1). В первой игре Сафонов совершил два сейва, во второй – один. Зато какой! Матвей спас «ПСЖ» от гола при счёте 1:1, отлично сыграв при выходе один на один.

Парижане в следующем туре могут оформить победу в чемпионате Франции. Для этого достаточно сыграть вничью дома с «Анже». Не исключено, что Сафонов снова появится на поле. Также впереди у «ПСЖ» четвертьфиналы ЛЧ с «Астон Виллой».

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

«Атланта Юнайтед» входит в число фаворитов сезона МЛС. Однако начала год команда слабо: всего восемь очков в шести турах и общее 20-е место. Вряд ли кто-то удовлетворён результатом. Алексей Миранчук также испытывает проблемы: тренер Ронни Дейла доверяет россиянину, но пока у полузащитника всего одно результативное действие. Он забил в матче с «Нью-Йорк Сити» (4:3).

Кстати, эта победа стала для «Атланты» всего лишь второй в сезоне. Но важно, что команда совершила камбэк со счёта 1:3. Возможно, этот момент и первое голевое действие помогут как самому Миранчуку, так и всей «Атланте».

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

В марте Антон Миранчук заглянул в сборную России и провёл 90 минут в матче с Замбией (5:0). Также 29-летний полузащитник сыграл три матча за «Сьон» в чемпионате Швейцарии. На счету Антона 132 минуты во встречах с «Базелем» (0:2), «Лугано» (2:1) и «Ивердоном» (1:1). Миранчук обошёлся без результативных действий. Да и за весь сезон полузащитник забил всего два мяча и отдал один голевой пас (за 17 туров). Не самая впечатляющая статистика.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

«Арис» снова бьётся за золото чемпионата Кипра. В турнире стартовал второй этап, а клуб из Лимасола попал в шестёрку сильнейших. «Арис» занимает вторую строчку, всего на три очка отставая от «Пафоса». Возможно, стать чемпионами лимасольцам поможет именно Александр Кокорин.

В марте россиянин набрал солидные кондиции. Сначала забил по голу в ворота АПОЭЛа (3:0) и «Эносиса» (2:1). А затем ассистировал во встречах со всё тем же АПОЭЛом (1:0) и АЕКом из Ларнаки (1:1). Вряд ли Кокорин снова станет лучшим игроком чемпионата Кипра (как в 2023-м). Но взять второе золото за три года вместе с «Арисом» может.

Фёдор Чалов, Магомед Оздоев (оба – ПАОК, Греция)

Чалов начинал сезон-2024/2025 в статусе основного форварда ПАОКа. Но не лучшая результативность и повреждения отправили Фёдора на скамейку. В марте он провёл всего 63 минуты за две встречи. Важно, что Чалов отметился ассистом: он вышел на замену и отдал голевой пас на Димитриоса Пелкаса во встрече с АЕКом (3:2).

Оздоев – один из важнейших футболистов ПАОКа. Когда Магомед готов, то выходит на поле. В марте полузащитник провёл две встречи: помог клубу из Салоник обыграть «Астерас» (2:0) и АЕК. Результативными действиями не отметился, зато здорово отработал в обороне.

ПАОК за пять матчей до финиша сезона на 14 очков отстаёт от лидирующего «Олимпиакоса». До золота уже не добраться. Зато клуб способен побороться за второе место: отставание от АЕКа – четыре очка.

Герман Онугха («Вайле», Дания)

«Вайле» борется за выживание в чемпионате Дании. Команда попала в плей-офф за право остаться в элите и замыкает нижнюю шестёрку с 16 очками. До спасительной строчки – четыре очка. Один из шансов на спасение заключается в крутой форме нападающего Германа Онугхи.

В марте россиянин забил пять мячей в четырёх встречах. Его дубль позволил «Вайле» обыграть «Орхус» (3:2), а затем Онугха оформил 1+1 во встрече с «Люнгбю» (2:1). Герман занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании с 11 голами. Отставание от Патрика Мортенсена из «Орхуса» составляет пять мячей. Станет ли Онугха лучшим бомбардиром? До конца сезона осталось девять туров. Не менее важно спасти «Вайле» от вылета в низший дивизион.

Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити», США)

Первые матчи в МЛС даются Шапи непросто. Дело даже не в личной игре: Сулейманов дважды отдал голевые передачи – в играх с «Миннесотой» (3:3) и «Далласом» (1:2). Но его клуб – «Спортинг Канзас-Сити» – терпит бедствие. Он занимает последнее, 30-е место в сводной таблице МЛС. Одно очко в шести турах – слабый результат. Как бы переезд в североамериканскую лигу не стал ошибкой для россиянина.

Как дела у других россиян?

Александр Головин («Монако», Франция)

Головин пропустил полтора месяца из-за травмы приводящей мышцы. Тренер «Монако» Ади Хюттер выпустил Александра на поле в концовке встречи с «Ниццей» (2:1). За шесть минут россиянин не совершил грандиозных действий. Но самое главное, что «Монако» поднялся на второе место в Лиге 1. В апреле Головин наверняка вернётся в основной состав. Впереди – ключевые матчи в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Весь сезон Арсен мучится от повреждений. В конце февраля Захарян получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра. Из-за этого россиянин пропустил все игры «Реала Сосьедад» в марте. И вряд ли Арсен вернётся на поле в апреле. Как сообщил «Чемпионату» представитель футболиста Геннадий Голубин, Захарян только начал восстановление от травмы.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Пруцев вернулся на правах аренды в «Целе» из «Црвены Звезды». В марте Егор вышел на поле в трёх матчах чемпионата Словении. А в игре с «НК Нафта» (3:2) отметился забитым мячом.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Российский голкипер «Панатинаикоса» в марте ни разу не вышел на поле. 34-летний Лодыгин проигрывает конкуренцию Бартломею Дронговскому. «Панатинаикос» по итогам первого этапа чемпионата Греции попал в плей-офф чемпионов. Но команда отстаёт на 13 очков от лидирующего «Олимпиакоса». Так что добраться до золота Лодыгину будет очень сложно.

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

В чемпионате Норвегии стартовал новый сезон. «Будё-Глимт» вместе с российским голкипером Никитой Хайкиным обыграл «Брюне» (1:0). Также вратарь помог своей команде пройти в четвертьфинал Лиги Европы. «Будё-Глимт» разобрался с «Олимпиакосом», а на следующей стадии сыграет с «Лацио».

Виталий Лысцов («Боавишта», Португалия)

В марте Лысцов провёл два матча. И принёс «Боавиште» победу во встрече с «Санта-Кларой», забив единственный гол! Также Виталий провёл 82 минуты в игре с «Виторией Гимарайнш» (1:2).

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

«Вестерло» вышел в плей-офф чемпионата Бельгии за попадание в Лигу конференций. И в стартовом матче клуб уступил «Дендеру» (0:1). Нойштедтер провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку. Также ранее в марте Роман сыграл в трёх встречах первого этапа чемпионата Бельгии.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

В марте Лесовой помог АЕЛу обыграть «Омонию Арадиппу» (2:1): в этой встрече Даниил оформил ассист. Также россиянин выходил на поле во встречах с «Омонией 29М» (3:0) и «Кармиотиссой» (1:2). АЕЛ занимает второе место во второй восьмёрке команд плей-офф чемпионата Кипра, в которой клубы бьются за право остаться в элите.

Иван Игнатьев («Кабилия», Алжир)

26-летний форвард борется с «Кабилией» за медали чемпионата Алжира. Экзотика! После 20 туров команда занимает четвёртое место. А Игнатьев в марте вышел на поле в двух встречах, в одном из которых забил мяч «МК Оран» (2:1).

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Полузащитник «Гавра» восстановился после травмы берцовой кости. Однако в марте тренер Дидье Дигар не выпустил Кузяева на поле. Возможно, ситуация изменится в апреле.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

В марте Злобин вернулся к тренировкам после проблем с почками. Однако на поле российский голкипер «Фамаликана» не вышел ни в одной из четырёх встреч. Хотя в первой половине сезона Иван был основным вратарём клуба.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

В марте 21-летний голкипер «Штурма» ни разу не вышел на поле, проведя все четыре матча на скамейке.

Футбол
Даниил Худяков
Арсен Захарян
Герман Онугха
Дидье Дигар
Патрик Мортенсен
Матвей Сафонов
Иван Злобин
Даниил Лесовой
Никита Хайкин
Федор Чалов
Далер Кузяев
Иван Игнатьев
Магомед-шапи Сулейманов
Виталий Лысцов
Антон Миранчук
Юрий Лодыгин
Александр Кокорин
Магомед Оздоев
Алексей Миранчук
Александр Головин
Роман Нойштедтер
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