Капитану футбольного клуба «Ростов» рассекли лицо шипами

Капитан футбольного клуба «Ростов» получил травму лица во время встречи 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» — ему рассекли лицо шипами. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что во время игры Комличенко упал на газон перед Йонуцем Неделчару. Соперник на падение отреагировать не успел — в итоге он наступил Комличенко на лицо шипованными бутсами. При этом, после того как капитану «Ростова» оказали необходимую медицинскую помощь, он вернулся на поле.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Урал» Даниил Кузнецов надолго выбыл из игры из-за травмы передней крестообразной связки — теперь спортсмену предстоит операция и долгий период восстановления.