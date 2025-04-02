Агент рассказал, что «Спартак» не отпустил Литвинова в Европу

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы хавбека московского «Спартака» Руслана Литвинова, высказался о нежелании красно-белых отпускать полузащитника.

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«Литвинов мог уехать в Европу? Тогда это было реально. Мы об этом задумались из-за неясности статуса Руслана в начале сезона. Мы к трансферу и не приблизились. Уход был исключен – «Спартак» не отпускал. Руслан по-прежнему ведущий игрок «Спартака», который всегда ставит интересы команды выше своих», – цитирует Ткаченко Sport24.

Литвинов является воспитанником «Спартака». Нынешний контракт 23-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Литвинов провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

После 22 туров «Спартак» идет на третьем месте. Московская команда отстает на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на два очка от «Зенита», который располагается на второй строчке.