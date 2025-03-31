Футболисту «Факела» сломали нос в матче с «Краснодаром»

Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи получил перелом носа во время встречи 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщили в пресс-службе воронежского клуба РПЛ.

© ВК ФК "Факел"

Отмечается, что медики уже вправили Сенхаджи нос.

«Футболисту заказали индивидуальную защитную маску. Райан, ты боец! Ждем тебя на поле!» — говорится в тексте.

Матч «Факела» с «Краснодаром» завершился со счетом 0:5. Сенхаджи в этом сезоне провел 18 игр за воронежский клуб. Он стал защитником «Факела» в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что капитану футбольного клуба «Ростов» рассекли лицо шипами во время встречи 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».