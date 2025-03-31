Гол Мелешина помог «Сочи» обыграть «Енисей» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). «Сочи» одолел «Енисей» со счётом 2:1.

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На 67-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелёшин реализовал 11-метровый удар. На 77-й минуте форвард Владимир Писарский увеличил преимущество хозяев. На 90+2-й минуте нападающий Александр Долгов отыграл один мяч «Енисея».

После 26 сыгранных матчей «Сочи» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 37 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков. В следующем туре «Сочи» сыграет с московской «Родиной» (6 апреля), а «Енисей» — с новороссийским «Черноморцем» (6 апреля).