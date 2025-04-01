Марко Николич рассказал, почему Иван Сергеев не перешёл в ЦСКА из «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что экс-форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев, ныне выступающий в самарских «Крыльях Советов», мог пополнить состав красно-синих в летнее трансферное окно.

«Я рассматривал Сергеева летом. Моё мнение было «да». Что не получилось? Возраст. Политика клуба — брать игроков младше 25 лет», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Сергеев сыграл за «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он вернулся в самарский клуб прошлым летом из санкт-петербургского «Зенита». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.