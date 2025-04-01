Флик заблокировал трансфер одной из главных звезд атаки «Ливерпуля» в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заблокировал подписание вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает El Nacional.

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Руководство каталонцев заинтересовано в подписании 28-летнего колумбийца, но Флик считает, что возраст игрока является ключевым фактором, исключающим трансфер. Немец хочет сосредоточиться на молодых футболистах, которые могут внести свой вклад в средней и долгосрочной перспективе.

Немецкий тренер предпочитает подписание 22-летнего вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Дополнительным преимуществом Нико является его дружба с Ламином Ямалем и Алексом Бальде, которая могла бы облегчить адаптацию баска.

В этом сезоне Луис Диас забил 13 голов и отдал 7 ассистов в 42 матчах на клубном уровне.