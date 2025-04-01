Стала известна позиция «Милана» по будущему защитника Эрнандеса

27-летний левый защитник «Милана» Тео Эрнандес может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, между игроком и клубом всё ещё нет договорённости по продлению контракта, истекающего в 2026 году. «Россонери» придерживаются позиции, что без подписания нового соглашения Эрнандес будет продан.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.