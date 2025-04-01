Разбор судейства в 22-м туре РПЛ

Экспертиза Игоря Федотова.

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РПЛ вернулась после паузы на сборные и сразу подарила нам кучу голов и пару сенсаций. Чемпионские амбиции «Спартака» оказались под угрозой, «Локомотив» пережил ужас в Самаре, а другие топ-клубы синхронно выдали по разгрому. Учитывая насыщенность матчей, растянувших тур на четыре дня, у судей работы хватало. А как они с ней справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 22-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

Нормальная работа Иванова. Здесь можно говорить только о жёлтых карточках. На 29-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Локомотива» за грубую игру, то же самое — на 87-й минуте.

Непростая игра, и количество мячей не должно успокаивать. На самом деле, это ещё сложнее, чем когда равная борьба. В таких матчах важно не терять концентрацию — Иванов справился.

Оценка Иванова — 8,2.

На 38-й минуте судьи правильно засчитали гол, нарушения правил не было. По трансляции искали контакт в ногах. Но защитник «Оренбурга» играл в мяч, и касания с ногой соперника я здесь не вижу совсем. Может быть, как-то по воздуху гетра встрепенулась — не более. Контакт произошёл уже после игры в мяч, однако он никак не повлиял на действия футболиста «Оренбурга». И важно, что он начал заваливаться, когда увидел, что соперник хочет ударить по мячу.

В отличие от Иванова, Абросимов, когда счёт стал крупным, перестал работать и просто отбывал номер, судил на отвали. Ощущение, что в первом тайме арбитр показал руководителям, какой он хороший, а после третьего-четвёртого гола решил: зачем двигаться, если ребята сами разбираются. Оценка хорошая, но картина плохая.

Оценка Абросимова — 8,4.

«Химки» — «Пари НН» — 2:0

На 18-й минуте Кукуляк самостоятельно назначил 11-метровый в пользу «Химок». Игрок «Пари НН» блокировал мяч, не играл в него, мяч попал в руку — всё. А в остальном второй тур подряд передаём привет телевидению, которое плохо показывает футбол. К счастью, Кукуляк находился в идеальной позиции и сразу принял решение.

На 90+1-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Химок» Мирзову за симуляцию. Там мало того, что есть элементы симуляции, так ещё и выпрашивание жёлтой для соперника. Надо было останавливать игру и наказывать. В последнее время арбитры перестали бороться с симуляциями, но такое следует пресекать.

Оценка Кукуляка — 8,3.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 2:0

Хорошая работа Сухого. Можно говорить только про один момент, когда отменили гол Махачкалы. Но там явный фол в атаке, причём двойной — мяч ещё и попал в отставленную руку. Несложный эпизод, Сухой всё видел.

Оценка Сухого — 8,4.

«Краснодар» — «Факел» — 5:0

Карасёв вернулся после длительной болезни. Моменты с руками — простые, они находились внизу, не были напряжены. Правильные решения Карасёва. Хорошо, что он всё увидел, однако здесь ничего сложного.

Теперь о моменте на 22-й минуте. «Краснодар» побежал в контратаку, Карасёв был перекрыт игроками и не успел себя вытащить, произошло падение в центре поля. Арбитр не хотел свистеть, но, скорее всего, подсказал резервный. Для меня это не фол, нужно было продолжить игру. Однако Карасёв момент изначально не видел и назначил штрафной после подсказки, показав жёлтую. Считаю, что VAR верно не позвал на красную. Была борьба за мяч, игрока «Факела» оттёрли, а дальше оба футболиста имели одинаковые шансы и скорость, чтобы завладеть мячом. Главное, что не случилось незаслуженного удаления, поскольку как такового нарушения не было.

Оценка Карасёва — 8,4.

Казарцев и Мосякин хорошо разобрались на 15-й минуте. Был вопрос, в штрафной случился фол или за её пределами. Казарцев свистнул штрафной, и пошло переглядывание. Здесь сработала старая школа: свистнул, прибежал, посмотрел на помощника, решил — никаких раций.

На 42-й минуте Казарцев не показал жёлтую игроку «Ахмата» за демонстративное несогласие с решением арбитра. Надо было наказывать, потому что Садулаев сделал из Казарцева клоуна. Василий его звал, тот начал махать руками и ушёл. Садулаев взял и показал, что арбитр для него не авторитет и что он здесь главный. Красную здесь показывать не надо, но пресекать — необходимо.

Оценка Казарцева — 8,3.

Хорошая работа Кукуяна. Он немного изменил манеру общения с игроками — ходит и спокойно всем объясняет, хотя раньше орал.

На 55-й минуте Кукуян показал первую жёлтую Грицаенко. Не знаю, почему этот момент вообще обсуждают. В протоколе написано, что Кукуян наказал за срыв перспективной атаки, и по повтору основания для этого были. Я увидел в этом управленческое решение — Кукуян хотел сбить накал. А вторая жёлтая — это уже проблема игрока «Рубина». Скорость, прыжок, грубость, безрассудность — Грицаенко сам понимал, что будет карточка.

Оценка Кукуяна — 8,4.

На 36-й минуте Шадыханов находился в открытой позиции и продолжил игру. Скорее всего, ещё и напихал Комличенко. Потом вмешался VAR. Здесь вопрос, была ли обоюдная задержка руками. На повторах видно, что нет: игрок «Акрона» хватал Комличенко. В итоге верно назначили 11-метровый, но оценка Шадыханову снизилась, поскольку он был в хорошей позиции.

Гол «Ростова» на 63-й минуте — тяжёлый момент в плане восприятия. По картинке сложилось ощущение, что у Мохеби был офсайд. Однако потом стало понятно, что мяч пошёл к нему от игрока «Акрона». Поэтому гол забит правильно.

Оценка Шадыханова — 7,9.