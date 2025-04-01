Николич рассказал, почему ему было бы сложно работать в «Спартаке»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему ему было бы сложно работать в московском «Спартаке». Ранее сербский специалист возглавлял «Локомотив».

«Никогда в жизни не говори «никогда». Это большой клуб и наш принципиальный соперник. Я сильно уважаю «Црвену Звезду», сильно уважаю «Спартак». У них история, болельщики, трофеи, всё. Но давай так как минимум скажем: мне было бы очень сложно работать в этих клубах. Почему? Я из Белграда, работал в «Партизане». У нас так не принято», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.