Тренер «МЮ» высказался об игре Рашфорда в составе «Астон Виллы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде, выступающем на правах аренды в «Астон Вилле».

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«Возвращение Рашфорда? Я очень хорошо знаю Маркуса, и все понимают, каким талантом он обладает. Так что я уже говорил об этом. Он топ-игрок, если захочет. Так что я не удивлён его выступлениям. То, что он хорошо себя чувствует в аренде, для нас уже хорошо», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно. За это время форвард провёл в составе бирмингемцев 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2028 года.