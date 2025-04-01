Интервью с Валерием Карпиным: лучше называйте Дедом Морозом, чем скуфом

Главный тренер сборной России по футболу — о работе, семье и жизни.

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Сборная России провела первые матчи в 2025 году — в марте с одинаковым счетом 5:0 были обыграны команды Гренады и Замбии. Победная серия российских футболистов составляет восемь игр (разница мячей — 44:0!), а беспроигрышная и вовсе длится уже 16 матчей.

На сборе в Новогорске главный тренер Валерий Карпин пообщался с корреспондентом «Матч ТВ» на самые разные темы — от футбола и вызова Артема Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром сборной России, до выбора места жительства в Москве и фильмов, которые понравились больше всего.

«На здоровье не так влияют уже все эти разъезды-переезды, бессонные ночи»

— Валерий Георгиевич, для вас этот сбор в сборной — первый после ухода из «Ростова». Ушла ли за прошедшее время та усталость, о которой вы много раз говорили?

— Физическая усталость, понятно, ушла, а с психологической точки зрения пока еще сложно сказать, нужно еще какое-то время, чтобы отойти. Но жизнь, скажем так, уже абсолютно другая, более размеренная. Точно стало легче.

— Работы теперь меньше?

— Работа абсолютно другая: не надо на каждый день готовить тренировку и потом ее разбирать, не надо каждый день выходить на поле. Сейчас больше приходится анализировать, чем работать на поле.

— Какой график был у вас в «Ростове» еще в 2024 году?

— Смотря сколько игр в неделю. Если один матч, то ложился спать в районе полуночи, в час ночи. В этом плане все осталось без изменений. Но проблема-то была не в этом, сложнее всего было, когда мы играли, например, два матча на выезде в неделю, и вклинивался еще домашний.

— Удовлетворены, что теперь нет такого убойного для здоровья графика?

— Не могу сказать, удовлетворен или нет, но мне было нужно поменять график. Вот и все.

— Почему журналисты не верят вам?

— Не знаю. Это, наверное, к вам вопрос, почему мне не верите, что не дает доверять моим словам.

— Нет ответа на вопрос.

— Вот именно. Тогда как я могу на него ответить? (улыбается)

— Как семья восприняла ваше решение уйти из «Ростова»?

— Скажем так, это было общее решение. Они довольны, потому что знали о моем желании.

— Детям стали уделять больше времени?

— Да, и на здоровье не так влияют уже все эти разъезды-переезды, бессонные ночи.

— Страдали от бессонницы?

— Бывало. Допустим, едешь на игру в Москву. Тратишь на дорогу полдня, приезжаешь в 12 часов ночи, в 2-3 часа ложишься, а рано утром надо вставать. И обратно: ночью едешь, спишь в автобусе или в самолете, потом опять автобус — приезжаешь в 6-7 утра и не понимаешь, ложиться спать или не ложиться. Решаешь поспать, но утром встаешь весь разбитый и два дня от этого отходишь. Понятно, теперь я доволен, что такого нет.

— Сон теперь крепкий, наверное?

— Выравнивается, да. Таких разъездов-переездов, как были с «Ростовом», практически не стало. Пока.

— Все же не 20 лет, чтобы подобное проходило бесследно.

— Вот именно.

— Главным бенефициаром в семье стали дети, которые папу могут видеть дома намного чаще?

— Все так.

— В Москве уже выбирались погулять?

— Пока нет. И холодно еще, и времени пока не было. Я только недавно ушел из клуба, пока переезжал из Ростова-на-Дону в Москву, пока нашел квартиру, по сути, все время ушло на обустройство на новом месте.

— У вас не осталось жилья, когда работали в Москве?

— Старой квартиры не осталось. Сейчас поселился в Москве, на Пресне.

— Хороший район, только пробки.

— Нормальный. А где в Москве пробок нет?

— Новогорск, к примеру, не рассматривали? Тихо, спокойно, вдали от городского шума.

— Нет. До июня сборов не будет, поэтому Новогорск не рассматривали. И нужно посещать офис РФС и матчи, которые проходят не так далеко от Пресни — с участием «Динамо», «Спартака», ЦСКА.

— Что для вас значат дети?

— Радость, внимание, любовь.

— Есть люди, которые готовы посвятить всю жизнь своим детям. Есть и те, кто пропадает на работе, мотивируя это важностью обеспечить семью всем необходимым. Вы в каких пропорциях отдаете время семье и работе?

— Стараюсь, чтобы было 50 на 50. У меня любимая семья, любимые дети, но и любимая работа. Родные прекрасно понимают это. А уделять ноль внимания семье и 100% работе — это неправильно.

— Получается?

— Не всегда, но стараемся. И семья помогает мне своим пониманием того, что надо работать, что работа мне нравится.

— Чем балуете детей?

— Куклы. Это не баловство.

— Вы из тех отцов, кто не отказывает ни в чем?

— Конечно, нет. Бывает, заходим в магазин, а дочка просит все, что видит. Понятно, что такого не будет, потому что дома уже 50 кукол (смеется).

— Как объясняете?

— Что хватит игрушек, куда новые-то девать? Хотя бывает, что и до слёз дело доходит.

— Младшая по характеру в маму или папу растет?

— Саша, ей 5 лет, в папу.

— Тоже упертая?

— Ага, с перебором (улыбается).

«Радует отношение к товарищеским играм ребят, а зажатость может проявиться, когда будут матчи за очки»

— К Гренаде и Замбии как готовились? Имели на руках все необходимые данные о соперниках?

— Подготовка шла хорошо. Даже с точки зрения того, что на нее есть время. Матчи 19 и 25 марта, практически полноценный недельный цикл подготовки к Замбии. Конечно, времени все равно не хватает, за одну тренировку отработать оборону или атаку полностью невозможно. Но это не сравнится с тем, что было у нас перед игрой с Гренадой, когда на все был один день.

Еще 15–16 марта шел тур, а уже 17-го числа мы приступили к тренировкам в Новогорске. И выбор состава на Гренаду делался больше исходя из физического состояния ребят, чем из каких-либо других критериев. Те, кто сыграли 15-го в чемпионате, сыграли 19-го за сборную. А кто играл 16 марта — 25-го с Замбией.

— Сильно ли отличается подготовка сейчас и к официальным матчам, когда у нас был отбор к чемпионату мира?

— Сама подготовка вообще не меняется. Понятно, что сейчас изменилась ответственность. Все же в официальных матчах, и неважно, какой силы соперник, она намного выше. И это больше сказывается даже не на тренерском штабе, а на футболистах.

— Перед заключительным матчем квалификации ЧМ-2022 с Хорватией вы сетовали на мандраж игроков, что по пути на стадион они были зажаты.

— Потому что ответственность совсем иная.

— Нынешнее поколение сборной более раскрепощенное?

— Пока не было таких ответственных игр, но будем надеяться, что так. Когда вернутся официальные матчи, сможем поговорить на эту тему. Пока в этом плане к ребятам претензий нет, радует их отношение к товарищеским играм, а зажатость может проявиться, когда будут матчи за очки.

— Вы всегда говорите, что выбор соперников по товарищеским матчам — прерогатива РФС. Вам приносят список, говорят, что можно сыграть с теми, теми и теми. Хоть раз выбирали команды сами?

— Если бы такой список был, то да.

— А зачастую как получается?

— Тут все просто — выбора нет.

— На мартовский слот просто принесли список из Гренады и Замбии?

— Ну да. И слава богу, договорились с этими сборными. Уже хорошо.

— Как возник вариант с Гренадой?

— За две недели до игры. И хорошо, что так получилось, что у нас появился второй матч.

— Что дают вам вот эти две недели в сборной?

— Эти две недели в сборной важны как для меня, так и для футболистов, чтобы заново вспомнить все те требования, которые предъявляются нами футболистам как на поле, так и вне его, и познакомиться с дебютантами сборной.

— Новички Евгений Ставер, Турпал-Али Ибишев, Матвей Кисляк и Иван Комаров как держались в команде?

— Комарова я и так знал. Ребята оставили приятное впечатление. Естественно, ведут себя по-разному, кто-то тушуется, кто-то нет. Пока с ними было общее знакомство, личного разговора не было.

— У вас контракт с РФС до 2028 года. Глобальные планы?

— Тренировать сборную.

— Как вы думаете, по щелчку пальцев ФИФА и УЕФА включат сборную России в квалификацию чемпионата мира в группу, которая возьмет старт в турнире в июне? Или стоит снять розовые очки и трезво оценивать ситуацию?

— Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше.

— Под вашим руководством, за исключением матча с Хорватией, сборная здорово провела отбор к чемпионату мира, вышла в плей-офф, но потом наступил период отстранения, который длится уже четвертый год. Вы как тренер как воспринимаете этап вашей работы?

— Как данность.

— Пропустили чемпионат мира в Катаре, чемпионат Европы в Германии. Скорее всего, не будет и чемпионата мира в Северной Америке. Расстройство присутствует?

— Естественно, расстройство есть из-за пропуска возможного чемпионата мира и Европы. Что с этим делать теперь?

— Мы с этим ничего сделать не можем.

— Вот именно. Поэтому воспринимаю ситуацию как данность.

— Что вас держит в сборной?

— Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.

— Есть цель не уходить из команды, пока не представится возможность тренировать на крупном турнире?

— Что значит не уйду из сборной?

— Если вам доверит Александр Дюков.

— Так далеко не загадываю. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей-офф не продлилось.

«Не думаю, что отстранение произошло из-за поляков и нашей с ними игры»

— Спустя годы есть какая-то обида на чехов, поляков и шведов, которые инициировали отказ от поездки в Москву на матчи плей-офф, а уже после их идею подхватили и все остальные?

— А что обижаться, маленькие дети, что ли?

— Сыграла бы сборная Польши в марте 2022 года, может, и другие играли бы.

— И что было бы дальше?

— Возможно, не было бы бана сборной.

— Не думаю, что отстранение произошло из-за поляков и нашей с ними игры.

— Но дало толчок всей истории.

— Если бы не было поляков, были бы другие. Не нужно питать иллюзий. Понятно, что Польшу и Швецию в тот конкретный момент интересовал вопрос выхода в следующий раунд.

— Чисто спортивный интерес убрать конкурента, воспользовавшись ситуацией в мире?

— Естественно.

— С Дюковым по мировой повестке общаетесь, что он говорит?

— То же самое, что он говорит и вам.

— Сближение России и США на политическом уровне…

— Это происходит сейчас последние недели. Вы всё это знаете так же, как и я. Александр Валерьевич, возможно, знает чуть больше, но это не значит, что завтра что-то произойдет.

— Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность проведения хоккейного матча между игроками двух стран.

— И что? Я же говорил на пресс-конференции об этом.

— Где бы такой матч мог пройти?

— В любом формате, где угодно. Если такой матч организуют и он состоится, будет замечательно.

— У футболистов видите это рвение скорее сыграть официальный матч?

— Конечно. Они, как и я, находятся здесь и верят, что это произойдет когда-то.

«Дзюба побил один рекорд, второй — все его поздравили. Все, двигаемся дальше»

— Артем Дзюба после рекордного мяча был счастливым человеком, благодарил и вас, и РФС, и бога. Довольны тем, что после вызова в сборную он смог забить и эта история с 31-м голом завершилась?

— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать (смеется). И все счастливы, что рекорд случился.

— С Артемом о чем-то успели пообщаться после матча?

— Нет.

— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.

— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.

— Но у вас хоть какое-то удовлетворение осталось от того, что вы помогли Дзюбе добиться исполнения своей мечты?

— Я думаю, что удовлетворение получили все.

— Мартовский сбор — это, как говорил сам футболист, его last dance? Или, если будет забивать и дальше, в июне можем увидеть фамилию нападающего «Акрона» в списках вызванных?

— Давайте до июня доживем, а там видно будет.

— За две недели Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. Как оцените его достижения?

— Побил один рекорд, второй — все его поздравили. Все, двигаемся дальше.

— Эти цифры надолго?

— Без понятия. Никогда не задумывался над этим.

— Вы говорили, что пообщались с Глушенковым. Громкие слова Максима о сборной: его неправильно поняла общественность, или он выразился не совсем корректно?

— Думаю, и то, и другое. Он же не сказал, что не хочет играть за сборную. Он сказал так: раз уж меня не вызвали, потренируюсь тогда здесь с бразильцами.

— Вы его о том же спросили?

— Да, просто интерпретировать его слова можно по-разному.

— С Дзюбой разобрались, топор войны с ним зарыт. А есть еще кто-то, с кем у вас осталось какое-то недопонимание?

— У меня нет.

— С Игорем Денисовым вы как-то на бровке готовы были схлестнуться врукопашную.

— Да вы с ума сошли? Мы уже после игры в тот день или на следующий ужинали вместе.

«Обращаю внимание не на результат как таковой, а как мы его достигли»

— Когда начнется подготовка к июньским матчам?

— Аналитическая работа к Нигерии и Белоруссии велась с того момента, как мы узнали, с кем играем.

— Увеличения тренерского штаба не планируется?

— Нет. Пока людей хватает.

— О статистике вы говорите, что это всего лишь цифры. Но все же: 16 матчей без поражений, из которых восемь последних завершились крупными победами при разнице мячей 44:0. Неужели не обращаете внимание на все это?

— Цифры мне ни о чем не говорят. Силу соперников тоже надо учитывать.

— Сербы были отличным соперником, правда, раннее удаление сыграло свою роль.

— Окей, сербы были хорошими, но было удаление в первом тайме. Камерун хорошая команда? Хорошая. С Ираном хороший был спарринг с точки зрения игры.

Так что обращаю внимание не на результат как таковой, а как мы его достигли, как футболисты делали те вещи, которые мы тренируем.

— В первом тайме матча с Гренадой было видно, что вы не слишком удовлетворены происходящим на поле. Но после игры вы сказали, что в целом остались довольны.

— В целом — да. Есть какие-то моменты, нюансы, которые делали не совсем так, как хотелось бы. Но глобально, если говорить, то в принципе доволен. Технические и тактические ошибки были, есть и будут, это футбол. Если бы никто не ошибался, все матчи заканчивались бы 0:0.

— За что от вас футболист может получить нагоняй? За невыполнение установки или за отношение к игре на поле?

— Так это одно и тоже.

— Почему? Если он хорошо действует тактически, обостряет, но при этом установка на игру была от вас другой. Такое же тоже может быть?

— Другой не может быть. Но если бы кто-то обыгрывал в своей штрафной между ног кого-то, еще и мяч потерял бы, естественно, я был бы недоволен, как и все. Или недоумевал, так скажем.

— В комментариях экспертов и болельщиков часто встречаются такие фразы: да кого Карпин там тренирует и обыгрывает, любой бы справился со сборной. Ваше отношение к таким мнениям?

— Никакое. Ради бога, пусть говорят — сколько людей, столько и мнений.

— Самый качественный матч сборной при вас?

— (после паузы) Наверное, со Словенией, когда в гостях выиграли 2:1.

— Вы долго выбирали матч.

— Просто прокручивал в голове, товарищеские матчи не стал брать в расчет, потому что ответственность другая, как мы и говорили в начале. А это был официальный матч после игры со Словакией, на выезде со Словенией боролись за выход на чемпионат мира. Понравилось больше всего то, что ребята как раз не вышли зажатыми на этот матч, а играли в футбол и выиграли по делу.

— Если убрать результат за скобки, по прошествии времени игру с Хорватией как сейчас воспринимаете?

— Качество игры было нулевое, да и результат никак убрать нельзя.

— Будь у вас возможность переиграть тот матч в Сплите, что бы изменили?

— Попробовал бы снять напряжение с футболистов еще какими-то способами, но все равно остается вопрос, как бы они отреагировали на матч с такой ответственностью.

«Выиграли — все хорошо, проиграли — все идиоты. Так было, есть и будет, ничего не меняется»

— Как думаете, отношение болельщиков к Валерию Карпину, оно какое?

— В смысле?

— Пользуетесь ли народной любовью у широких масс?

— Не знаю. Узнают, подходят фотографироваться? Да.

— На стадионах песни поют.

— Да когда это было? Сегодня включили, завтра выключили. Выиграли — все хорошо, проиграли — все идиоты. Так было, есть и будет, ничего не меняется. Я о себе и не читаю ничего.

— Ни за одним из авторов не следите?

— Если только что-то попалось на глаза.

— К мнению кого из тренеров прислушиваетесь, чьи высказывания приятно слышать?

— К мнению людей, которые тренировали или тренируют.

— С тренерами команд РПЛ планируете встречаться, чтобы узнать о кандидатах в сборную?

— Так и я когда в «Ростове» работал, до или после игры общался, спрашивал, кто как выглядит, на кого еще стоит обратить внимание.

— Коллеги могли что-то скрывать, потому что понимали: перед ними не только тренер сборной, но и конкурент?

— Все были откровенны, это рабочий процесс.

— Алекс Фергюссон приглашал тренеров выпить бокал вина. У вас такое было в карьере?

— Сам точно такое не практиковал. Но в «Оренбурге» один раз Евдокимов пригласил поговорить. Встретились, пообщались об игре, о жизни. Обычный разговор.

— Вы в последнее время стали заметно веселее, много шутите. Это подмечают многие.

— Более расслабленным, наверное, стал.

— «Сигма-бой», «скуф». Вы уже приняли молодежный сленг в свою жизнь?

— Нет. И слава богу, футболисты при мне на таком сленге не разговаривают.

— Болельщики видят вас, футболистов, классную атмосферу в сборной. Здорово, что главный тренер говорит на одном языке с игроками?

— Ну, пытаюсь идти в ногу со временем.

— Современные музыкальные тенденции изучаете?

— Когда у тебя есть дети, в том числе и маленькие, понятно, что где-то что-то, хочешь или нет, слышишь и видишь.

— «Синий трактор» наизусть знаете?

— Естественно. Совсем детские песни знаю (улыбается). Но дети растут, и интересы становятся другими.

— Что из музыки вам по душе?

— Абсолютно разная музыка нравится, тут я всеяден.

— Из последнего что слушали по радио/в телефоне?

— А это разве кому-то может быть интересно?

— Читатели с нетерпением ждут вашего ответа.

— Try в исполнении P! nk.

— А если взять кинематограф?

— Даже не назову, что меня прям зацепило. Дома в основном смотрим сериалы — триллеры, детективы. А из фильмов выделю первого «Гладиатора», давным-давно мне понравился. Второй по сравнению с первой частью вообще ни о чем. И еще два «Аватара» впечатлили, сняты очень хорошо.

— Современные сказки, которые в большом количестве снимаются в последние годы, смотрели?

— Какие-то видел, да.

— «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» среди них есть?

— Еще не смотрел. Будет время, наверное, гляну.

— А два с лишним миллиарда долларов в китайском прокате мультфильма «Нэчжи-2» как-то впечатляют?

— Неплохо. Может, и посмотрю, если будут показывать.

— Из книг что воодушевило?

— Последние три года на это точно не было времени.

— Кто-то из футболистов говорил, что за всю жизнь прочитал только одну книгу. Будем надеяться, что это не букварь.

— Время поменялось, сейчас не книжки читают, а в телефонах сидят, черпают информацию в интернете.

— Опасное дело, можно открыть ленту новостей на 5 минут и пропасть на пару часов.

— Раньше гаджетов не было, поэтому читали книжки.

— Вы зависимый от интернета человек?

— Совершенно нет. Когда с семьей, могу телефон положить в сторону, не отвечать на каждый звонок и сообщение моментально.

— Вас звонками с незнакомых номеров одолевают?

— Их действительно много, но я просто не отвечаю.

— На мошенников не попадали ни разу?

— Так я не отвечаю на незнакомые номера. Если же вдруг отвечу, то прерываю разговор после странных вопросов.

— Родных и близких просвещаете на тему телефонного мошенничества?

— Слава богу, не было необходимости в этом.

— Эксперты приводили данные: в день у россиян крадут миллиард рублей. Серьезная проблема для страны?

— Наверное, да. То, о чем и говорили: даже мошенники идут в ногу со временем. Раньше крали деньги другими способами.

— Кто-то пытался развести вас?

— Вроде нет.

— Вещи, которые вас поразили в последнее время? Может, цены в магазине?

— Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи — все доставка, жена заказывает.

— Вам легко, размер одежды не изменился с игровой карьеры?

— Ну да.