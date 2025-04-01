«Зенит» объявил о проведении матча легенд в честь 100‑летия футбольного клуба

«Зенит» в Telegram‑канале объявил о проведении матча легенд, приуроченного к 100‑летию петербургского футбольного клуба.

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Мероприятие пройдет 25 мая в Санкт‑Петербурге на поле «Газпром Арены», начало — 14:00. В игре примут участие Мигель Данни, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Анатолий Тимощук.

— Полный список именитых гостей будет известен позже, но и сейчас можно с уверенностью сказать — это будет культовая встреча выпускников «сине‑бело‑голубых», — говорится в сообщении «сине‑бело‑голубых».

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Петербуржцы выиграли 11 Кубков чемпионов страны, шесть национальных Кубков, 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер‑лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.