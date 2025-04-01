Экс-игрок «Краснодара» на фоне болезни мозга ушел из «Мидтьюлланда»

Кристоффер Ольссон на фоне болезни мозга ушел из «Мидтьюлланда».

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В феврале 2024 года экс-игрок «Краснодара» попал в больницу после того, как потерял сознание у себя дома. Сообщалось, что у бывшего игрока сборной Швеции выявлено множество небольших тромбов по обеим сторонам мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах.

Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, а после необходимых медицинских манипуляций перевели в центр реабилитации после неврологических расстройств.

Датский «Мидтьюлланд», в котором числился Ольссон, сообщил, что 29-летний полузащитник возвращается в Швецию, где он будет рядом со своей семьей и попробует вернуться в профессиональный спорт.

«Это история о человеческой силе, когда жизнь наносит чрезмерно тяжелые удары. Он показал нам всем, что значит мужество на практике», – сказал заместитель спортивного директора «Мидтьюлланда» Кристиан Бак Нильсен.

В заявлении клуба Ольссон сказал, что испытывает огромную благодарность к команде, в которую перешел в 2022 году.

«Клуб, люди, все, кто меня окружает, – они были рядом с первой секунды. «Мидтьюлланд» не просто футбольный клуб – это место, где заботятся о людях», – сказал Кристоффер Ольссон.

Хавбек провел 80 матчей за «Краснодар» во всех турнирах с 2019 по 2021 год. В его активе 47 игр за сборную Швеции.