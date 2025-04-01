Футболист рассказал, как тренер Гончаренко мотивировал игроков «Пари НН»

Данила Ведерников рассказал, как Виктор Гончаренко мотивировал игроков «Пари НН».

© Sports.ru

– Каким тебе показался Гончаренко?

– По Михалычу сразу видно, что он работал в топ-клубах. Совершенно другой подход, другая ментальность. Он почти сразу начал менять нашу психологию. Хотел, чтобы у нас горели глаза, чтобы мы верили в себя.

Мог посреди теории на проекторе показать мотивационную картинку – например, со стаей волков. И объяснял: мол, мы должны быть все вместе, друг за друга, как они, – сказал бывший игрок «Пари НН», выступающий за «Астрахань».