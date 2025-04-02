Прокуратура обжалует оправдательный приговор Алвесу по делу об изнасиловании

Прокуратура Каталонии подаст апелляцию в Верховный суд на решение суда, оправдавшего экс‑футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса по делу об изнасиловании молодой женщины в ночном клубе в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на заявление прокуратуры.

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Алвес ранее был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Он получил 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет. Уголовная палата суда Каталонии единогласно удовлетворила апелляцию Алвеса, поскольку пришла к выводу, что показания женщины против футболиста оказались недостаточны для подтверждения его вины и что «в данном случае презумпция невиновности имеет преимущественную силу».

Прокуратура обжалует это решение, так как полагает, что оно «нарушает конституционные положения и принципы Уголовного кодекса».

Дани Алвесу 41 год, он является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Бразилец становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).