Норвежский журналист: Россия не должна возвращаться на международную арену

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался об отстранении России от международных соревнований.

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"Отношение во всей Скандинавии к возвращению российских клубов и сборных в европейские соревнования по-прежнему крайне негативное. Ничего не изменилось в ситуации на Украине, поэтому до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, мнение о том, что Россия или российские клубы не должны возвращаться, очень четкое", - цитирует Сальтведта Sport24.

В марте этого года национальная команда России одержала две сухих победы в двух домашних товарищеских встречах - над Замбией (5:0) и Гренадой (5:0). В июне подопечные Валерия Карпина примут на своем поле Нигерию и сыграют на выезде с Белоруссией. Также главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что в этом году состоится товарищеский матч с Ираном.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что надеется на возвращение России на международную арену уже в этом году.