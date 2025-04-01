Валерий Карпин ответил, что его держит в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, что его держит в национальной команде. Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

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— Что вас держит в сборной?

— Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.